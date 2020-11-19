Пенза, 19 ноября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Администрация Пензы в преддверии новогодних праздников активно заключает договора с хозяйствующими субъектами по размещению елочных базаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя елка

В областной столице будет организовано 70 торговых точек для реализации хвойных деревьев. Размещение объектов по продаже вечнозеленых красавиц начнут осуществлять с 1 по 31 декабря. Фактически предприниматели запланировали реализовывать деревья с 12 декабря.

Горожанам рекомендуют покупать новогодние ели и сосны на легальных торговых точках, имеющих договор на их размещение. Цены, со слов предпринимателей, начинаются от 350 рублей за метр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, порядка 400 елочных базаров будут открыты в Подмосковье в декабре 2020 года. Точки продаже елей начнут открываться в области с 1 декабря. Работать базары будут до 10 января 2021 года.

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