Калуга, 19 ноября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 133 человек за последние сутки, сообщает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 136 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 437 человек, 2 тыс. 936 человек находятся на лечении, 11 тыс. 401 человек выздоровел, 100 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (984), в Обнинске (342), в Боровском районе (268) и в Людиновском районе (174).