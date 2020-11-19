Москва, 19 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В России более 55% учащихся школ посещают занятия очно, ещё часть обучаются в смешанном формате. Об этом 19 ноября заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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«На сегодняшний день … 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что некоторые школы приняли решение разделить учащихся на группы, которые учатся в смешанном формате, то есть «одни классы ходят, условно, в четные дни недели, другие — в нечетные».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил сдачу Единого государственного экзамена в дистанционном формате. По его словам, такая возможность не исключена в будущем.

Однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет обеспечить объективность проведения экзамена. Музаев считает, что внедрение цифровых технологий «расширяет возможности обучения».