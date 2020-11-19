Кишинёв, 19 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Нынешний состав парламента Молдавии не соответствует результатам выборов минувшего года и поэтому должен быть распущен. Об этом 19 ноября заявил действующий президент Молдавии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Я не поменял позицию и считаю, что этот парламент не соответствует результатам выборов 2019 года и он нуждается в очищении», — приводит его слова ТАСС.

При этом Додон указал, что на фоне пандемии, когда в Молдавии накануне был установлен новый антирекорд по числу новых носителей — свыше 1,6 тыс. — досрочные выборы лучше сделать во второй половине 2021 года.

Также нынешний молдавский лидер отметил, что из 101 депутата молдавского парламента, избранного во время правления бежавшего из страны олигарха Владимира Плахотнюка, «почти 40−45 не попадут в новый парламент».

«Если проанализировать итоги президентских выборов, то легитимность есть только у двух партий — наших социалистов и Партии действия и солидарности Майи Санду. Голосование избирателей показало, что остальные парламентские партии, пусть их лидеры не обижаются, провалились», — добавил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в обозримой перспективе встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Молдавии Игорем Додоном не запланирована.