Москва, 19 ноября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день финансовое состояние российских авиакомпаний достаточно тяжёлое. Об этом в кулуарах «Транспортной недели-2020» сообщил заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры

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При этом он подчеркнул, что пока нет предпосылок для банкротства каких-либо авиакомпаний и аэропортов.

«У нас сейчас пока не планируется банкротств ни аэропортов, ни авиакомпаний, но финансовое состояние достаточно тяжёлое», — приводит ТАСС слова Новгородова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов заявил, что по итогам 2020 года российские авиакомпании сократят перевозки на 50% от уровня 2019 года. При этом, по его словам, восстановление перевозок со стороны авиационных компаний в 2021 году планируется на уровне не выше 80% относительно показателей прошлого года.

Добавим, что в октябре 2020 года российские авиакомпании перевезли 6,78 млн пассажиров, что на 39,2% меньше, чем за октябрь 2019 года. Пассажирооборот снизился на 50,8% и составил 13,8 млрд. пассажирокилометров.