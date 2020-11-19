Москва, 19 ноября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Рубль продолжает искать точку равновесия и несколько отступает 19 ноября на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар торгуется по 76,45 руб. и подрастает, оставаясь в коридоре 76−77 руб., который хорошо видно на внутридневном графике торгов. Евро стоит 90,40 руб., продолжает торговаться в широком диапазоне 90−92 руб.

Накануне многие заметно испугались, когда рубль падал к 76,00 руб. за доллар США и касался локального минимума на уровне 75,65.

Сегодня рынок стабилизировал сам себя, нужно было только чуть подождать. Так бывает в большинстве случаев, когда инвесторам удается противостоять собственным же эмоциям.

Фактически же на площадке ничего не меняется принципиальным образом. Ноябрьская перекупленность уже исчезла из валютных котировок, остался баланс спроса и предложения с поправкой на внешний фон.

Рубль фундаментально слаб, а его локальные укрепления слишком непродолжительны, чтобы восприниматься серьезно», — считает эксперт.

Читайте также: Пыл рубля охладила неопределенность с пакетом стимулов в США