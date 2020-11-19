Москва, 19 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, призванный ужесточить контроль за иностранными агентами в России, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Алена Булгакова:

Цитата из кф «Доктор Ноу». Реж. Теренс Янг. 1962 Великобритания Агент 007

«Избирательная система в нашей стране ориентирована на максимальную защиту и обеспечение воли избирателя, на которого сегодня оказывается давление людьми, получающими финансирование из-за рубежа и занимающимися при этом политикой в России. На мой взгляд, должно быть сделано всё, чтобы освободить россиян от таких предубеждений, оставить их «один на один» со своими личными предпочтениями и убеждениями, что и является принципом демократичного общества.

По своей работе я много общаюсь с сообществом независимых экспертов в области избирательного права и процесса, с общественными наблюдателями и с представителями избирательных комиссий различных уровней в период проведения кампаний. Взаимодействуя с ними, регулярно вижу проблему безосновательной критики в их адрес со стороны так называемых «рупоров свободы» и «общественных деятелей», таковыми не являющихся совсем.

Ряд акторов и организаций, с ними аффилированных (в особенности финансово), поддерживаются из-за рубежа, однако не являясь юридическим лицом, не сообщают об этом избирателю, обходя таким образом законодательство. При этом они продолжают сеять в гражданском обществе мнимое и ничем неподкреплённое недоверие к институту выборов. Главная цель таких людей — дестабилизировать ситуацию в стране.

Но они по-прежнему имеют право принимать участие в выборах, не указывая в данных о себе своей аффилированности с зарубежными «хозяевами». Предлагаемые поправки «опубличивают» тёмную сторону их намерений, эти поправки своевременны и разумны. Иронично, но в Америке с этим всё гораздо строже».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах 18 ноября внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).