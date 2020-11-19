Москва, 19 ноября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В интернете опубликован список лжесвященников, чьи сайты и блоги не относятся к деятельности РПЦ. Об этом сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

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«В социальных медиа также приобретает актуальность проблема деятельности лжесвященников. Некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что подобные лжесвященники ведут свои страницы в соцсетях на церковную тематику, а также дают пастырские советы и собирают пожертвования и таким образом вводят в заблуждение прихожан.

Примечательно, что в список лжесвященников, состоящий из десяти человек, попал и скандально известный бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Николай Романов. Отмечается, что в 2020 году Романов «был лишен сана и отлучен от Церкви», однако «продолжает совершать богослужения и позиционирует себя как священнослужитель».