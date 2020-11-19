Москва, 19 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает логичным разработку в России пакета законопроектов, ужесточающих деятельность иностранных агентов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

State.gov Агент

«Данная законодательная инициатива является логичной по нескольким причинам. Во-первых, на протяжении достаточно длительного времени мы наблюдаем усиление агрессии в информационном пространстве со стороны ряда западных государств, стремление вмешательства во внутренние дела России. И одним из ключевых элементов данной политики являются попытки вмешательства в российский политический процесс, в том числе в избирательный процесс, за счёт финансирования тех или иных структур из-за рубежа.

Как известно, семь лет назад в России был принят закон об иностранных агентах, установивший принцип, согласно которому наличие иностранного финансирования некоммерческой организации должно приводить к тому, что данная некоммерческая организация должна быть маркирована в качестве иностранного агента. За прошедшее время в России оказалось 68 таких организаций. Это очень незначительное число — 0,3 процента от всего числа общественных и некоммерческих организаций, которых существуют в нашей стране свыше 211 тысяч.

В то же самое время практика правоприменения данного закона продемонстрировала наличие определённых правовых лакун и возможностей обхода данных норм. В частности, один из таких обходных путей — это деятельность общественной организации без регистрации юридического лица. И значительная часть некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа, перестали быть некоммерческими организациями и превратились просто в общественные организации, они не сдают никакой финансовой отчётности, фактически являясь иностранными агентами, но формально уклоняясь от публичного уведомления о том, что они являются иностранными агентами.

Второй путь — это физические лица, то есть деятельность конкретных лиц, которые выполняют те же самые функции иностранного агента, за счёт внешнего финансирования участвуют в политической деятельности, осуществляют деятельность, по сути, направленную против интересов России. Вот эти позиции прежде всего и предлагается закрыть новой законодательной инициативой. При этом деятельность этих структур и этих физических лиц не запрещена, но они должны публично уведомить о том, что они являются иностранными агентами, так как получают внешнее финансирование из-за рубежа.

Что касается уголовной ответственности, то она предусмотрена так же, как административная — если данное юридическое или физическое лицо уклоняется от выполнения данных норм закона, то есть не уведомляет о том, что является иностранным агентом — в начале следует административная ответственность, но потом может наступить в том числе и уголовная.

Данный порядок является логичным, стандартным. Он соответствует принципам демократического политического процесса демократического государства, он не нарушает ничьи права, но в тоже самое время создает возможности для того, чтобы граждане разобрались в ситуации и понимали, что те или иные заявления тех или иных лиц являются проплаченными из-за рубежа, то есть эта деятельность является ангажированной и зачастую направленной против интересов российских граждан и российского государства.

Стоит ли в дальнейшем ужесточать данные нормы? Покажет правоприменительная практика. Думаю, что в настоящее время этих мер вполне достаточно. И хочу обратить внимание на то, что существует особое отношение к избирательному процессу. В случае участия в избирательном процессе иностранного агента, он также должен уведомлять избирателей о том, что выполняет функции иностранного агента — то есть, получает внешнее зарубежное финансирование».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах 18 ноября внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).