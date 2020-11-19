Москва, 19 ноября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Главный плюс пандемии коронавируса — принуждение к цифровизации России. Об этом в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума, проходящего онлайн, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нищие и неблагодарные

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«[Я благодарен пандемии коронавируса] за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре. <…> Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы. <…> Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — сказал Чубайс.

По его мнению, российская фармацевтика в период пандемии оказалась на «хорошем уровне» во многом в связи с госпрограммой «Фарма-2020», которая привела в отрасль частные компании.