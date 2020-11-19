Обнинск, Калужская область, 19 ноября, 2020, 15:36 — ИА Регнум.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А. Г. Ромашина Калужской области по итогам 2019 года стало лидером научной деятельности Госкорпорации Ростех. Высокую оценку поставили коллективу предприятия эксперты по определению результативности деятельности научных организаций Ростеха, сообщил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Technologiya.ru На предприятии

В 2019 году «Технология» представило лучшие среди предприятий Госкорпорации Ростех наукометрические показатели. Оценка проводилась по четырём направлениям: результативность и востребованность научных исследований, развитие кадрового потенциала, интеграция в мировое пространство и ресурсное обеспечение деятельности научной организации. Ежегодно предприятие получает в среднем около 30 патентов на результаты интеллектуальной деятельности, а в исследовательском секторе «Технология» задействованы более 700 сотрудников.

«25 лет наше предприятие носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Научно-исследовательская деятельность дает возможность развиваться и быть лучшими в своем направлении. Поэтому мы не стоим на месте. В 2019 году мы получили 50 патентов на изобретения, это на треть больше, чем в 2018 году. Вдвое, с 300 до 560 млн рублей, выросли объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, в 2019 году нами открыты пять новых научно-исследовательских работ в рамках государственных контрактов со сроком выполнения работ в 2019—2022 годах на общую сумму 987 млн рублей», — подчеркнул Андрей Силкин.