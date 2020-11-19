Москва, 19 ноября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен генеральным директором «Государственной транспортной лизинговой компании». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kremlin.ru Евгений Дитрих

«Прекратить полномочия генерального директора ПАО «ГТЛК» Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 года <…> Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на 5 лет», — говорится в документе.

В ноябре 2020 года Евгений Дитрих был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным с поста министра транспорта.