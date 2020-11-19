Лондон, 19 ноября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Правительство Соединенного Королевства заявило, что британские военные получат дополнительно £4 млрд в год в течение следующих четырёх лет.

West Point — The U.S. Military Academy На страже кибербезопасности

Об этом 19 ноября 2020 года сообщает BBC.

Деньги пойдут на финансирование космических проектов и проектов по кибербезопасности, в частности на создание Агентства искусственного интеллекта, что поможет создать 40 000 новых рабочих мест.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что «отказ от устаревших моделей вооружения создаст запас для инвестиций».

В интервью для BBC Breakfast Уоллес сказал:

« Когда я сегодня посмотрел на вооруженные силы, я увидел их устаревшее оборудование, я увидел, что наши противники по всему миру имеют лучшее оснащение, их способность атаковать нас и возможность причинять нам вред становится намного шире наших возможностей. И когда это происходит, не остаётся времени, и нам необходимо модернизировать свои силы. Иногда нам нужно отложить в сторону некоторые устаревшие мощности, а это требует денег, чтобы, в первую очередь, создать запас для инвестиций ».

Он также сообщил в программе Today, выходящей на BBC Radio 4, что ожидается увеличение количества солдат, работающих в «радиоэлектронных войсках, радиотехнической разведке и ведении огня дальнего действия».

» Мы должны бороться с угрозой , — добавил он. — Если мы не извлечем уроки из надвигающейся угрозы, мы закончим вчерашними боями ».

Дополнительные расходы являются дополнением к предложению Консервативной партии Великобритании от 2019 года об увеличении бюджета.

Стоит добавить, что правительство уже обещало увеличивать расходы на оборону на 0,5% в год выше уровня инфляции, которая в настоящее время составляет 0,7%. Таким образом, исходя из прогнозов инфляции, правительство заявило, что ожидает для Министерства обороны общего увеличения финансирования примерно на £24,1 млрд за четыре года по сравнению с прошлогодним бюджетом.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду вечером, что он сделал своё заявление вопреки пандемии коронавируса, потому что «защита государства должна быть на первом месте».

» Международная ситуация более опасна и имеет ярко выраженные признакисоперничества впервые со времен Холодной войны », — добавил он.

Премьер-министр сказал, что для того, чтобы Великобритания «была верна своей истории и встала рядом с нашими союзниками», она должна внести улучшения «по всем направлениям».

Его заявление является результатом первых выводов правительственного Комплексного обзора (IR), в котором рассматриваются вопросы безопасности, обороны, развития и внешней политики.

Корреспондент BBC Джеймс Лэндейл сказал, что программа по дополнительному финансированию «будет восприниматься некоторыми как поставка телеги впереди лошади».

Он сказал, что прежде, чем тратить на это средства, IR должен показать, какое место хочет занять Великобритания в мире к 2030 году.

Новая программа финансирования — большая победа для министра обороны Бена Уоллеса, который борется за значительное увеличение расходов на оборону и долгосрочное финансовое регулирование.

Британское Казначейство настаивало на гораздо меньшем ежегодном увеличении расходов. Но Уоллес нашел союзника в лице премьер-министра, который говорит, что его первоочередной задачей является защита государства.

Борис Джонсон также считает, что это повысит мировой рейтинг Великобритании и создаст рабочие места.

Дополнительное финансирование будет использовано для модернизации вооруженных сил, больше средств будет потрачено на роботов, автономные системы и предупреждение новых угроз в сфере космоса и киберпространства.

Несмотря на ощутимое воодушевление Минобороны новой программой, ему все еще предстоит залатать черную дыру в £13 млрд, предусмотренных в его бюджете на оборудование, также ему предстоит принять трудные решения об отказе от устаревшего оборудования для финансирования закупок нового.

Минобороны, которое подпортило свою репутацию при ведении бухгалтерии, теперь должно доказать, что умеет расходовать деньги разумно.

Однако перераспределение бюджета в пользу обороны означает сокращение расходов на международную помощь.

Премьер-министр изложит дополнительные подробности в онлайн-докладе в Палате общин в четверг, 19 ноября.

В рамках выступления господин Джонсон объявит о создании нового Агентства искусственного интеллекта, о создании национальных сил по защите киберпространства, о новом «космическом командовании», которое сможет запустить первую ракету в 2022 году.

Ожидается, что озвученные проекты создадут по 10 000 рабочих мест в Великобритании ежегодно в течение следующих четырех лет.

Депутат-консерватор и председатель Комитета обороны Тобиас Эллвуд сказал:

«Э то большие деньги, но в конечном итоге наши вооруженные силы все еще испытывают огромный финансовый дефицит ».

Но при этом он заявил, что «ключевым выводом» для него было «послание премьер-министра британскому народу, в том числе и Министерству обороны, в котором прозвучала мысль о том, что мы хотим снова стать державой с сильным потенциалом».

» Это сообщение громко и ясно слышится в Белом доме, где его новый хозяин очень, очень ясно дал понять, что он хочет восстановить решимость Запада », — сказал Эллвуд.

Государственный секретарь по вопросам обороны и член лейбористской партии Джон Хили заявил, что дополнительное финансирование станет «долгожданным и давно назревшим обновлением обороноспособности Великобритании после десятилетия упадка».