Эксперт допустил блокировку Facebook и Google за дискриминацию СМИ
Москва, 19 ноября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В России могут полностью или частично заблокировать работу крупных иностранных платформ за дискриминацию средств массовой информации. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM основатель московского правового центра «Вектор» Давид Мелконян.
Эксперт прокомментировал законопроект, согласно которому будут наказывать иностранные интернет-платформы за цензуру российских СМИ. Изменения вносятся в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«По мнению Роскомнадзора, крупные соцсети — Facebook, Google и Twitter — замечены в цензуре порядка 20 российских СМИ. Под ограничения попали «Россия 1», «РИА Новости», RT и другие. К примеру, пару месяцев назад разгорелся скандал, когда YouTube отметил как недопустимый документальный фильм телеканала «Россия 1» «Беслан. Фильм Александра Рогаткина». Роскомнадзор посчитал такие действия актом цензуры, о чем написал письмо в Google. Последние объяснили свои действия возрастными ограничениями из-за сцен насилия и жестокости. При этом фильм был заблокирован именно на YouTube-канале «России 1», а на авторском канале Рогаткина оставался доступным к просмотру. Этот случай стал толчком к тому, чтобы уже, в конце концов, решить вопрос о разработке механизма, позволяющего наказывать Facebook, Google и Twitter за действия, которые Роскомнадзор посчитает как воспрепятствование деятельности российских СМИ. А таких случаев, по мнению ведомства, становится всё больше», — сказал Мелконян.
Он рассказал о порядке, по которому может действовать правовой механизм.
«Для начала выявляется нарушитель из числа иностранных интернет-платформ, который вносится в специальный перечень. Затем владельцу ресурса направляется предупреждение о том, что определенные его действия посчитали нарушением и такое нарушение необходимо прекратить. Если владелец ресурса согласится и снимется ограничение, он должен об этом уведомить орган, направивший ему предупреждение. Если ограничения сняты не будут, Роскомнадзор ограничит доступ к самому этому ресурсу (частично или полностью). Ограничения будут сняты лишь после согласия владельца ресурса прекратить ограничивать доступ к информации, размещенной российским СМИ. Кого будут считать нарушителем — владельцем информационного ресурса? Такой статус будет присваивать Генпрокурор по согласованию с МИДом. И лишь в случаях, когда выявлена дискриминация материалов российских СМИ, то есть доступ ограничен к важной информации по признаку национальности, языка или по причине введения санкций в отношении РФ и ее граждан», — заявил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента внесли в Госдуму депутаты комитета по информполитике во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия») и Сергеем Боярским, а также членом Совфеда Алексеем Пушковым.