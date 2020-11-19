Тутаев, Ярославская область, 19 ноября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Ярославской области мировой судья прекратил дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении жителя города Тутаева Алексея Кривцова по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Об этом сам Кривцов сообщил на своей странице в социальной сети «В контакте».

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Дело в отношении Кривцова было возбуждено за пост о том, что работникам Тутаевской центральной районной больницы на конец мая не были выплачены в полном объёме доплаты за работу с больными с коронавирусной инфекцией.

19 августа районный суд оштрафовал блогера на 30 тысяч рублей. Кривцов обжаловал решение в областном суде, который отменил первое решение и направил дело на новое рассмотрение в мировой суд. 19 ноября мировой судья вынес новое решение.

«Сегодня состоялось третье и решающее заседание в мировом суде, на котором заявленный мной свидетель подтвердил опубликованную мной информацию и ее достоверность. Прокурор может обжаловать вынесенное решение. Но сегодня, как мне кажется, справедливость восторжествовала, а российская судебная система показала свою компетентность и состоятельность», — написал на своей странице «В контакте» Алексей Кривцов.

Свидетелем в деле выступил работник больницы, который и рассказал блогеру о задержках выплат. Сам Алексей Кривцов считает, что дело было возбуждено из-за его активной гражданской позиции и критики местной администрации.

Дело Алексея Кривцова стало первым в Ярославской области по так называемой статье о «фейк-ньюс», которое дошло до суда. Статья предполагает ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, которое привело или могло привести к нарушению общественного порядка.