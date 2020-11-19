Киев, 19 ноября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. 41% украинцев в настоящий момент не боятся заразиться коронавирусной инфекцией.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Праздник

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Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», представленные сегодня, 19 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что этот показатель остался примерно такой же, каким был в конце марта.

Вместе с тем, опрос показал, что украинцы значительно больше волнуются за своих близких. Так, 87% опрошенных боятся, что родственники заболеют COVID-19. По этому показателю, по сравнению с концом марта, изменений также почти не произошло.

Социологи отмечают, что к концу года на Украине несколько выросли «показатели напряженности». Согласно опросу, высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживают новости о коронавирусе и боятся заболеть.

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» 15−17 ноября 2020 года среди 3 тыс. респондентов по всей Украине. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера), ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, за последние сутки на Украине диагностировали 13 357 новых случаев COVID-19, что является новым антирекордом страны. Власти заявляют, что при хорошем сценарии страна останется на плато в 12−15 тыс. новых случаев болезни в сутки. При плохом варианте развития событий уже в этом году возможен рост заболеваемости до уровня 20 тыс. и даже 30 тыс. случаев, что приведет к коллапсу медицинской системы.