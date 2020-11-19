В Хакасии скончались 96 пациентов с COVID-19
Абакан, 19 ноября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии скончались два человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в правительстве республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Умерли 80-летний житель Саяногорска и 82-летняя жительница посёлка Майна.
За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Хакасии стали 96 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Хакасии выявлено 10 090 носителей коронавируса.