Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области не хотят доводить ситуацию с пандемией до того состояния, когда придется вводить локдаун. Об этом 19 ноября заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Правительство Ленинградской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По его словам, которые цитирует ТАСС, пока ни о каком закрытии малого, среднего бизнеса, ограничении работы предприятий, переводе всех на самоизоляцию речь не идет.

«Локдаун мы не планируем вводить в Ленинградской области. И будем держаться максимально столько, насколько нам позволят держаться наши ресурсы и резервы по здравоохранению», — пояснил он.

Однако Дрозденко напомнил, что окончательное решение об ограничительных мерах власти будут принимать исходя из интересов граждан ради их здоровья и безопасности.

Добавим, ранее глава региона указывал, что в случае полной заполняемости коечного фонда, развернутого под коронавирусных пациентов, в регионе будут приниматься женские меры по ограничения. На данный момент в области развернуто 2,3 тысячи коек из которых свободны более 32%.

Читайте также: Ленобласть ввела новые запреты и ограничения из-за коронавируса

Напомним, в Ленобласти действует режим обязательной самоизоляции для пожилых людей. Детям младше 14 лет запрещено посещать ТРЦ без взрослых, свадьбы и банкеты ограничены численностью до 18 человек, запрещены некоторые массовые спортивные мероприятия. С 16 ноября в регионе дополнительно ужесточили ограничения из-за коронавируса. В частности, как и в соседнем Петербурге, введен «комендантский час» для кафе и ресторанов — им запрещено работать с 23:00 до 06:00. Сокращена плановая помощь в больницах и поликлиниках, принят ряд других мер.