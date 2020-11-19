Оренбург, 19 ноября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Глава Оренбурга Владимир Ильиных направил губернатору Денису Паслеру письмо, в котором пожаловался на действия прокуратуры. Действия надзорного ведомства, по мнению градоначальника, приводят к срыву работ по исполнению нацпроектов. Письмо опубликовали телеграм-каналы.

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В частности, глава областного центра указал на значительное увеличение прокурорских проверок. Если в 2019 году (при его предшественнике Дмитрии Кулагине) их было 950, то за десять месяцев 2020 года насчитывается уже 1540. Мэр отметил, что муниципальные чиновники вынуждены заниматься не приемкой качества и объемов выполненных работ, направлением претензий в адрес подрядчиков и ежедневными мониторингами, а взаимодействием с органами прокуратуры.

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Владимир Ильиных напомнил, что президент Владимир Путин в 2013 году на заседании Совета по развитию местного самоуправления обратил внимание на то, что надзорные ведомства не должны тормозить работу проверяемых организаций, проверки ради самих проверок никому не нужны.

В завершении письма градоначальник просит губернатора организовать совещание с привлечением всех заинтересованных лиц и объективно рассмотреть вопрос о явно излишней контрольной деятельности со стороны прокуратуры к исполнительной власти города.

Известный оренбургский юрист Владимир Тишин на своей странице в соцсети охарактеризовал ситуацию с письмом как «королевство кривых зеркал».

«Переведу на русский — «…Прокуратура тут взялась активно работать по закону, находит нарушения и заставляет нас отписываться, объясняться и судиться. Я не знаю, как обжаловать действия прокуратуры в суд, если они незаконные, поэтому прошу защитить меня, а то хулиганить хочу, а мне не дают», — прокомментировал обращение мэра юрист. «На самом деле, я не знаю, с чего вдруг, но Жугин (прокурор Оренбурга Андрей Жугин) прям работает. Если бы завтра были выборы областного прокурора, как это происходит в нормальных странах, я бы за него проголосовал», — также добавил Тишин.

Напомним, в Оренбурге ситуация с ремонтом дорог в рамках нацпроекта стала резонансной. Горожане жаловались на затяжной процесс и дискомфорт. Стоит отметить, что прокуратура предъявила претензии губернатору Денису Паслеру в связи с нарушением законодательства в сфере дорожного хозяйства.