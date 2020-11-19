Киев, 19 ноября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Последствия пандемии могут быть ужасными для украинской системы здравоохранения. Такой прогноз дал санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

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Одним последствий может стать устойчивость различных бактерий к антибиотикам, возникшая из-за неконтролируемого приёма антибиотиков жителями Украины.

«Отдаленные последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасны. Антибиотикорезитентность — следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые — потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения», — перечислил Ляшко.

Он призвал к единству всех чиновников и все органы государственной власти в деле борьбы с коронавирусом.

«Давайте сегодня сплачиваться и искать выход из ситуации. Все открыты к диалогу. Собираемся — делаем», — подытожил главный санврач Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в рядах ВСУ выявили 202 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, госпитализированы 38 человек.