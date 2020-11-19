Красногорск, 19 ноября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Свыше 2,7 млн человек привились от гриппа в Подмосковье. Об этом 19 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, жители региона могут сделать прививку от гриппа в городской поликлинике по месту прикрепления. Также вакцинация проводится на предприятиях.

«Вакцинация — это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. Мы стараемся, чтобы это было максимально удобно и доступно для жителей. На данный момент от гриппа привились 62% от запланированного числа жителей», — рассказала Стригункова.