Москва, 19 ноября, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 1 млрд 903 млн рублей у потребителей газа в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Калинина, Александра Орлова, Александра Буцина, Константина Марченко, Ольги Шебловой и Инны Пахотиной. Они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нём (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в Омске в 2011 году основной акционер и председатель совета директоров ОАО «Омскгоргаз» Сергей Калинин создал преступное сообщество. Он вовлёк в него члена совета директоров ОАО «Омскгоргаз» Марченко, гендиректора общества Буцина, финдиректора компании Шеблову, руководителей подконтрольных им организаций «Омскгазсеть» и «Омскгазстрой» Орлова и Пахотину, а также иных лиц.

Чтобы похитить деньги потребителей газа Омской области, соучастники обеспечили продажу ОАО «Омскгоргаз» трёх участков газопроводов в пользу ООО «Омскгазстрой». В свою очередь, общество передало их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть».

В 2011 году участники преступного сообщества подготовили и направили в Региональную энергетическую комиссию Омской области и ФСТ России заявления от имени ООО «Омскгазсеть» на установление тарифов на транспортировку газа. Чтобы завысить тариф, в него включили заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и так далее.

В июне 2012 года Калинин обеспечил назначение Марченко на должность председателя РЭК. Марченко подписал заключения об обоснованности предложенных тарифов.

Затем соучастники ввели контрагентов в заблуждение относительно реальной стоимости оказываемых услуг. Были заключены договоры по транспортировке газа. В результате с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года у потребителей похитили 1 млрд 903 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

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