Кострома, 19 ноября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Костромской политолог Николай Сорокин прокомментировал назначение Марата Хасанова на должность заместителя губернатора Костромской области по взаимодействию с федеральными органами власти. Эксперт считает, что Сергей Ситников поступил нестандартно, отправив в Москву «молодого и энергичного» сотрудника вместо «заслуженного политического тяжеловеса».

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«Обычно на такие должности в нашей стране губернаторы ищут политических тяжеловесов, которые хотят отправиться на заслуженный отдых, сменив свой регион на Москву или федеральных чиновников из органов исполнительной власти со связями, которые никак не связаны с регионом. Очевидно, Ситникову не был нужен «свадебный генерал». Он сделал ставку на энергичность и молодость человека из своей команды с тем, чтобы он мог активно ходить по кабинетам и решать вопросы. К тому же, политический тяжеловес у губернатора в Москве уже есть — это Николай Журавлёв, заместитель председателя Совета Федерации»

Эксперт полагает, что недостаток политического веса на федеральном уровне Хасанов может компенсировать знанием проблем региона и отсутствием недоброжелателей в Москве. Однако, управленцу придётся быстро научиться ориентироваться в «коридорах власти».

«Конечно, федеральный персонаж может решать многие вопросы своим именем, потому что у него есть стартовый политический капитал, друзья и сторонники. Но точно также любая крупная фигура имеет явных и тайных недоброжелателей, за счёт которых можно получить препятствия в работе. Марату Хасанову в этом плане проще — у него нет негатива, он может начинать с чистого листа, и это уже хорошо. Для того чтобы решать проблемы региона на федеральном уровне, необходимо две вещи: хорошее знание этих проблем и умение ориентироваться в московских коридорах власти. Понимание «болевых точек» области у Хасанова, поскольку он вырос в регионе, я думаю, есть, теперь ему остаётся получить необходимые контакты в Москве», — заключил политолог.

Напомним, о назначении Марата Хасанова на должность руководителя Представительства администрации Костромской области при Правительстве Российской Федерации в Москве стало известно 16 ноября. Ранее Хасанов работал в филиале крупной тепловой компании и занимал должность помощника губернатора Костромской области Сергея Ситникова по СМИ.