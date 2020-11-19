Варшава, 19 ноября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Старая Европа продолжает смотреть на периферию ЕС как на неких стажёров, которых можно продолжать «обучать», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 ноября, комментируя высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Arune3 Флажки Евросоюза

Как сообщалось ранее, Моравецкий заявил, что Польша, как и Венгрия, готова наложить вето на проект бюджета Евросоюза на 2021−2027 гг.

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« Европейский союз столкнулся с очередной серьёзной проблемой, вызванной его поспешным расширением на восток. Мы, конечно, по этому поводу переживать не будем: пусть пожинают плоды решения, в основе которого лежали не объективные основания, а желание сузить поле политического и экономического манёвра для России.

Тем не менее, оценивая решение Венгрии и Польши наложить вето на бюджет Евросоюза в знак несогласия с неравным отношением к странам-членам, я готов поддержать Будапешт и Варшаву не из злорадства, но руководствуясь принципом справедливости. Принцип верховенства права уже применялся к этим странам и учитывался, когда принималось решение об их приёме в ЕС, — с какой же стати ещё раз к нему обращаться? Теперь Венгрия и Польша — полноправные члены, и к их внутренней политике руководству ЕС и другим странам-членам следует относиться с должным уважением. Старая Европа, однако, продолжает смотреть на периферию ЕС как на неких стажёров, которых можно продолжать «обучать»…