Москва, 19 ноября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Россия является спортивной страной, заявил 19 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Виктор Иванов. Занимайтесь спортом! 1949

Он рассказал о разработанной правительством стратегии развития физкультуры и спорта на десять лет.

«Россия — спортивная страна. И речь не только о спортивных результатах наших профессиональных спортсменов. С каждым годом всё больше людей систематически занимаются спортом. За последние десять лет их число выросло более чем в два раза», — сказал глава правительства.

По его словам, необходимо сохранить подобные тенденции.