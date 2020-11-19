Ярославль, 19 ноября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В Ярославской области за время действия ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, жителей региона оштрафовали за нарушение этих ограничений лишь на 149,5 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Рейд по соблюдению масочного режима

С учетом того что минимальный штраф для физических лиц составляет тысячу рублей, наказанию подверглись менее 150 жителей области за полгода.

При этом зачастую суды становятся на сторону тех, кого привлекают к ответственности. Всего по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» было составлено 1819 протоколов (включая юридических и должностных лиц), а судебными органами вынесено 736 постановлений о назначении наказания. Иначе говоря, более чем в половине случаев суды не подтвердили вину ярославцев в нарушении закона.

Суммы наложенных штрафов вряд ли могут испугать и бизнес: юридические лица оштрафованы на 150 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели на 120 тысяч, а должностные лица лишь на 11 тысяч рублей.