Пекин, 19 ноября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Противостояние волюнтаризму Запада — это первоочередная внешнеполитическая задача и России, и Китая, вытекающая из их законных интересов и прав, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 ноября, комментируя высказывания главы МИД Китая.

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Как сообщалось ранее, во время разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его китайский коллега Ван И заявил, что Пекин готов«защищать законные права и интересы двух стран и гарантировать международную справедливость».

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«Китайский министр подтвердил известное, но сделано это было более чем ко времени и весьма весомо. Противостояние волюнтаризму Запада, протекционизму и травле в международных отношениях — это действительно первоочередные внешнеполитические задачи и России, и Китая, вытекающие из их законных интересов и прав. Каждая из двух стран вносит в это дело свой эффективный вклад. Слова о готовности гарантировать «международную справедливость и беспристрастие» звучат, на первый взгляд, несколько абстрактно, но они тоже имеют свое конкретное практическое применение. Например, не далее как вчера США через Украину пропихнули в ООН очередную резолюцию о «нарушении прав человека в Крыму», резолюцию абсолютно несправедливую и пристрастную, — Китай проголосовал против.

Об актуальности тезиса, касающегося поддержания стабильности, говорить не приходится: мы имеем перед глазами и совсем недавно совершённые деяния в её нарушение (чего стоит хотя бы вторжение Турции на Кавказ!), и ряд желающих это сделать в непосредственном окружении нашей страны.

Мне уже приходилось говорить о том, что Китай для нашей страны — партнёр далеко не простой, он сложный, в сотрудничестве с ним есть свои угрозы и подводные камни. Тем не менее в настоящий исторический момент взаимопонимание и взаимодействие с Пекином для России — важнейшая гарантия прохождения нынешнего кризисного периода в международных делах с меньшими, чем это могло бы быть в другом случае, потерями», — отметил Михаил Демурин.