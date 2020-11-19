Москва, 19 ноября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. С 2022 года в России изменится порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

По словам главы правительства, денежные средства будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя, как сейчас.

Мишустин отметил, что такая система работает в пилотных регионах и хорошо себя показала.

«У работодателей меньше бумажной работы, люди быстрее получают положенные им выплаты, территориальные органы фонда проверяют правильность всех начислений», — сказал он.

Также формат работы станет проактивным, и все пособия будут оформляться автоматически без заявлений, на основании листка нетрудоспособности или других документов. При этом получение сведений для оформления также станет электронным.