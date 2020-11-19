Москва, 19 ноября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин считает вполне адекватным тот пакет законопроектов об иноагентах, который на рассмотрение в Государственную думу внесли члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Бдительность

Комментируя известие корреспонденту ИА REGNUM, он, в частности отметил:

«Для нас такой пакет законопроектов вполне адекватен. Не только для нас, он соответствуют общим мировым тенденциям. Уголовная ответственность за нарушение закона об иноагентах тоже предусмотрена. Вначале идёт административное предупреждение, затем, в случае повторного нарушения законного требования — наступает уголовная. Это целиком и полностью отвечает интересам страны.

Любое суверенное государство обеспечивает свою защиту от внешнего вмешательства. И наше государство тут не исключение. Поэтому всякие ухищрения, которыми пользуются разные ушлые товарищи, типа организации «Голос», которая не зарегистрирована, и прочих других, конечно, будут подпадать под иностранных агентов. Таким людям, конечно, будет нельзя идти в политику, либо они будут сообщать гражданам, что они являются составной частью иностранного вмешательства — иностранными агентами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах внесли в Госдуму 18 ноября. Если инициатива будет поддержана, то иноагенты, в том числе и физлица, получающие средства из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента и отчитываться о тратах.