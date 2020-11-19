Екатеринбург, 19 ноября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий потребовал создать механизм давления на безработных, чтобы те отрабатывали свои пособия. Об этом парламентарий заявил на заседании думской комиссии по бюджету.

Бен Шан. Безработные. 1938

Крицкому не понравилось, что безработица в регионе выросла в несколько раз, а на трудоустройство люди якобы идут неохотно.

«В лучшем случае приходят поставить отметку, чтобы им выплатили пособие», — сказал депутат.

Парламентарий предложил мэрии ввести обязательство по отработке получаемых пособий. Однако глава департамента экономики Алексей Прядеин ответил, что у чиновников нет таких полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин обвинил часть безработных в мошенничестве. Люди часто устраиваются на биржу труда и продолжают скрытно работать, заявил руководитель.