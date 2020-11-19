Киев, 19 ноября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Центризбирком Украины обнародовал итоговую статистику количества полученных партиями мандатов на местных выборах, состоявшихся 25 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Согласно итоговым данным, в целом по Украине местные выборы выиграла партия Зеленского «Слуга народа» с результатом 17,59% (5809 депутатов в местных советах). Далее среди лидеров «Батькивщина» Тимошенко — 12,39% депутатов (4093 человека), «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,75% (3881 депутат); «За майбутне» — 11,42% (3773 человека), «Европейская солидарность» Порошенко — 10,73% (3543 человека) и партия «Наш край» — 5,13% (1694 человека).

Остальные политические силы показали общий результат на уровне 1−2% голосов избирателей.

Политический эксперт Олег Постернак отмечает, что так воспетого СМИ провала «Слуги народа» на местных выборах на самом деле не произошло.

«Партия более-менее равномерно сформировала свои «зеленые зоны» представительства как точки опоры центральной власти, «зеленая франшиза» показала свою относительную состоятельность», — заявил специалист.

Вместе с тем политолог отмечает, что результат по количеству мандатов на местных выборах категорически нельзя экстраполировать на результат возможных досрочных парламентских выборов.

«Хотя бы потому, что есть области, являющиеся преимущественными электоральными вотчинами определенных партий, и в них количество разыгрываемых мандатов в силу большего количества советов и депутатских мест в них, объективно будет больше», — объяснил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что результаты местных выборов на Украине по закону должны были объявить до 6 ноября, однако итоги более-менее стали ясны только сейчас. Многие эксперты и политические силы в этом контексте заявляют о возможных манипуляциях при подсчетах голосов. Ранее в «Слуге народа» заявляли, что партия Зеленского в любом случае является победителем местных выборов, поскольку ранее у политической силы вообще не было представительства в местных органах власти.