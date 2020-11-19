Москва, 19 ноября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. В России планируется изменить процедуру назначения чиновников, ответственных за здравоохранение в регионах. Об этом 19 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

«Для более чёткой координации работы между федеральными и региональными структурами правительством подготовлен законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на посту руководителей здравоохранения субъектов РФ», — рассказал премьер-министр.

По его словам, по новым правилам глава региона должен согласовывать кандидатуру в федеральном Минздраве. При этом не важно, как называется должность, — министр или вице-губернатор.

Мишустин отметил, что в последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало.