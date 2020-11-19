Киев, 19 ноября, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского в сфере борьбы с пандемией коронавируса не довольны 60% опрошенных. Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 19 ноября на официальном сайте агентства.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных. При этом в целом президенту Украины доверяют 46% опрошенных, а не доверяет 51%.

Работой главы правительства Украины Дениса Шмыгаля довольны 23%, не довольны — 60%. Деятельность спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова одобряют и не одобряют 33% и 48% соответственно.

83% опрошенных заявили, что часто надевают маску, 14% — иногда и 3% — почти никогда. Отношение к введённому на Украине «карантину выходного дня» разделило общество ровно пополам, при этом 62% опрошенных не верят, что данная мера позволит остановить распространение коронавируса.

Опрос проводился с 15 по 17 ноября 2020 года. Всего было опрошено 3 тыс. жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что «карантин выходного дня» можно считать успешным, если суточное число заражений на Украине остановится на уровне 12 тыс. случаев.

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