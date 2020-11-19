Кострома, 19 ноября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки выздоровели и выписаны 180 человек, заболевших COVID-19, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом 19 ноября сообщает оперативный штаб региона.

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Очевидно, увеличение числа выздоровлений связано с новыми правилами Роспотребнадзора, по которым закрыть больничный лист можно с одним отрицательным тестом на наличие новой инфекции.

За этот же период SARS-CoV-2 в Костромской области выявили у 137 человек. Число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 по официальной статистике возросло до 175 — в области скончался мужчина 56 лет.

С начала пандемии в регионе новую инфекцию выявили у 9882 человек, 66% из них или боле 6500 граждан выздоровели. В «коронавирусных» стационарах находятся 684 заражённых, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 — 345 пациентов. Пустуют 19% специализированный койко-мест. Лечение на дому прописали 2801 заражённому.