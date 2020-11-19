Москва, 19 ноября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном во время визита последнего в Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Игорь Додон

«Насколько я знаю, пока в обозримой перспективе такой встречи нет в графике президента», — сказал Песков.

При этом он допустил возможность контактов молдавского лидера с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, однако не стал называть дату такой встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на своей странице в Facebook Игорь Додон заявил о планах совершить рабочий визит в Россию.