Рига, 19 ноября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш полагает, что России, как и любому другому государству, которое хочет сохранить свою независимость, нужно не просто разобраться с законодательством об иностранных агентах, но и ввести уголовную ответственность за его нарушение. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поступивший в Госдуму пакет законопроектов об иноагентах, он, в частности, пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное наказание

«Исходя из политических реалий, лично я считаю, что не только у России — вообще у любой страны, которая не входит в блок НАТО и при этом хочет сохранить свой государственный суверенитет (а в кое-каких случаях — и территориальную целостность), — необходимо чётко разобраться с законодательством, которое касается работы негосударственных некоммерческих общественных организаций.

С одной стороны, сама такая организация является показателем зрелой и демократии, и активности гражданского общества. И без этих факторов нормальное развитие любого нормального государства — демократического государства — невозможно. С другой стороны, опыт последних десятилетий, к сожалению, показывает: именно через негосударственные некоммерческие организации, которые вроде бы показывают гражданскую активность, поддерживают оппозиционные политические силы, используются в целях открытой пропаганды. Без всяких стеснений НКО используют для манипуляции во время выборов, когда даже не подсчитаны голоса.

Однозначно могу сказать, что некоммерческие негосударственные организации используются для достижения целей других государств внутри других государств. Другими словами, одни государства используют для достижения своих политических целей некоммерческие организации. Это на самом деле стало сегодня инструментом межгосударственной политической борьбы. И как показывает опыт Белоруссии, Венесуэлы и целого списка других государств, на основании выводов некоммерческих организаций делаются выводы о том, что вроде выборы президентов других государств признаются нелегитимными.

Фактически государственная официально избранная легитимная власть признается нелегитимной. И плюс к этому люди вызываются на улицы — будто бы для защиты демократии и своих прав. Хотя на самом деле это носит элементы как цветных революций, так и государственных переворотов. И в связи с этим считаю, что не только Россия — любое государство, которому хочется хранить свою независимость, которое хочет, чтобы внутриполитический электоральный процесс не был зависим от иностранных денег и их влияния, должно создать чёткое законодательство. И если кто-то получает деньги извне, для того чтобы влиять на внутриполитические процессы в своей стране, то такая деятельность должна быть чётко зарегистрирована, должно быть чётко определено: что можно, а что нельзя. Это всё должно быть очень прозрачно, а при нарушении данного законодательства со стороны некоммерческих организаций должна наступить уголовная ответственность.

В очень многих странах Евросоюза действует данное законодательство. Я могу сказать на примере Латвии: попробуйте здесь на иностранные деньги заниматься влиянием на результаты выборов. Попробуйте! Я посмотрю, как у вас это получится. То есть должно быть уголовное преследование. И это не имеет ничего общего с демократией и развитием гражданского общества, а также — надзором гражданского общества над электоральными процессами: здесь, как говорят, «мухи отдельно — котлеты отдельно».

Ребята, если вы получаете деньги извне и на эти деньги вы хотите изменить государственный строй своей страны, то об этом минимум все чётко должны знать, а не слышать в ответ: «Мол, мы защищаем демократию». Из-за этого и возникают ситуации, когда на выборах ещё не подсчитаны результаты, но уже брошен клич оппозиционных СМИ через некоммерческие организации: «Караул, украли ваши голоса, украли нашу победу, все на улицу!». Впрочем, такая стандартная тема может вернуться к матери — назад в США. Это — мать, которая породила схемы с общественными организациями. И сегодня там эти негативные процессы уже начались. К огромному, кстати, сожалению».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах 18 ноября внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»). Если инициатива будет поддержана, то иноагенты, в том числе и физлица, получающие средства из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента и отчитываться о тратах.