Симферополь, 19 ноября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Работы по реконструкции дворца «Ласточкино гнездо» в Ялте полностью завершены, сдача объекта планируется до конца ноября. Об этом 19 ноября на совещании по вопросам строительной отрасли сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ласточкино гнездо

«Готовность высока. Там идет приемка работ. На следующей неделе объект готовы полностью сдать. Слава Богу, что закончили полностью реставрационные работы. На следующей неделе выйдем на объект и примем его», — уточнил на заседании Аксёнов.

До сдачи объекта планируется выезд с целью проверки устранения подрядчиком ранее выявленных недочётов, добавил заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов.

Дворец «Ласточкино гнездо», один из самых популярных туристических объектов Крыма, был закрыт для посещений летом 2019 года в целях реконструкции.