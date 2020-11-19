Москва, 19 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. У многих регионов России возникают сложности с исполнением бюджета, сообщил 19 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В нынешней ситуации у многих регионов сейчас возникают сложности с исполнением бюджета. Правительство продолжит поддерживать субъекты РФ», — заявил он.

По словам главы правительства, многие предприятия, малый и средний бизнес до конца так и не восстановились, а объёмы налоговых и неналоговых доходов, которые поступают в бюджеты регионов, снизились.