Архангельск, 19 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) закупил для городской больницы Новодвинска дорогостоящее оборудование и помог развернуть дополнительное отделение для пациентов с коронавирусом. В настоящее время в Новодвинской центральной городской больнице работают два отделения для пациентов, больных коронавирусом. Для них организовано 35 коек. В связи с ростом числа заражённых COVID-19, этого оказалось недостаточно. Поэтому руководство медицинского учреждения решило расширить коечный фонд. Архангельский ЦБК, как сообщает пресс-служба предприятия, оказал содействие в реализации этой задачи, направив в больницу бригаду рабочих.

АЦБК Архангельский ЦБК

Сейчас в НГЦБ полноценно работает второе отделение для лечения людей, зараженных коронавирусной инфекцией в лёгкой или средней степени тяжести. Здесь оборудованы реанимационные койки с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. В связи с недостатком этого остро необходимого сейчас оборудования Архангельский ЦБК закупил четыре дополнительные передвижные кислородные концентраторы, которые уже работают в красной зоне.

Комбинат регулярно поддерживает в непростой период социальные учреждения не только Новодвинска, но Приморского района. Архангельский ЦБК оказал необходимую помощь Ширшинскому психоневрологическому интернату. По словам заместителя директора учреждения Ирины Коровкиной, АЦБК прислал три тысячи масок, 30 литров кожного антисептика и 100 рулонов одноразовых полотенец.

Напомним, программа помощи региональным медицинским и социальным учреждениям на всех территориях присутствия принята еще в конце марта 2020 г. членом совета директоров АЦБК Владимиром Крупчаком.