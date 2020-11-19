Уфа, 19 ноября, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Ледяной дождь ожидается в северных районах Башкирии. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гололед

По сообщению пресс-службы ведомства, в северных районах республики ожидается ледяной дождь, небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 19 ноября температура воздуха в республике может понизиться до — 23 °C, а днем до — 9 °C. А 20 ноября обижаются сильные порывы ветра.

Сотрудники МЧС предупреждают, что ледяной дождь может нанести большой ущерб: под тяжестью льда обрываются линии электропередач, ломаются деревья, рушатся различные конструкции.