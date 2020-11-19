Киев, 19 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр страны Денис Шмыгаль мало общается с представителями бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом он сказал в ходе разговора с премьером поздним вечером 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, в целом вам нужно чаще говорить с бизнесом, Денис Анатольевич… Из-за того, что им не хватает коммуникации, многое они не видят, что вы делаете, и не понимают, куда смотрит государство и куда идет», — сказал Зеленский Шмыгалю.

В свою очередь, глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский призывает Верховную раду в сотрудничестве с кабинетом министров как можно скорее решить актуальные проблемы физических лиц-предпринимателей, в частности, относительно порядка использования кассовых аппаратов.

По словам Ермака, из-за пандемии и экономического кризиса малый бизнес страдает больше всего, поэтому государство должно «максимально помогать».

«Президент Украины категорически недоволен тем, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства и представителями предпринимательских организаций найти компромиссное решение по введению кассовых аппаратов», — уточнил глава ОП.

ИА REGNUM напоминает, что 17 ноября в центре Киева возле зданий правительства и Рады состоялись масштабные акции протеста, участники которых выступали за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов. Когда парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей, протестующие попытались взять Раду штурмом и ворваться на заседание. В ходе столкновений силовикам пришлось применять слезоточивый газ.

Также во многих городах страны представители малого бизнеса сейчас протестуют против введения правительством «карантина выходного дня».