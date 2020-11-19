Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 ноября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославской области принятие Генерального плана городского округа Переславль-Залесский может привести к конфликту интересов у ряда депутатов городской думы. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Переславская городская дума

Председатель постоянной комиссии по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, Светлана Таранова выступила с предостережением о возможном конфликте интересов у некоторых депутатов.

«Хочу напомнить депутатам об обязанности уведомления о любой возможности возникновения конфликта интересов и о порядке уведомления о наличии заинтересованности. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, предоставляется в срок не позднее одного дня с момента, когда станет известно о возникновении такой заинтересованности. Сообщение предоставляется в комиссию по соблюдению запретов. Прошу всех вспомнить о заинтересованности, есть ли она у вас и уведомить комиссию,» — заявила Светлана Таранова.

По информации «ЯрНьюс», речь идет о нескольких депутатах, которые как собственники подавали в комиссию по подготовке генплана заявления о переводе земельных участков сельхозназначения в земли поселений. Это председатель фракции «Единая Россия» Сергей Царев, его заместитель Александр Федькин и член фракции Михаил Уваров-Корюгин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможной личной заинтересованности депутатов говорила в открытом письме известный писатель Людмила Петрушевская.

Согласно закону, в случае возникновения конфликта интересов, депутаты должны уведомить об этом комиссию по соблюдению запретов. Комиссия должна решить, имеет ли право голосовать депутат за то или иное решение.

Возможный конфликт интересов у депутатов-единороссов ставит под вопрос принятие генплана на ближайшем заседании думы. Всего в Переславской городской Думе 20 депутатов, из них 10 единороссов. Для утверждения генплана нужно 11 голосов народных избранников. Фракция партии «Справедливая Россия» (в ней 6 депутатов) намерена голосовать против принятия генплана. Как проголосуют коммунисты и один беспартийный депутат, неизвестно, но уменьшение числа голосующих «за» генплан депутатов фракции «ЕР» может привести к непредсказуемым итогам голосования.