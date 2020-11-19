Калуга, 19 ноября, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Калужской области обнаружено пять нелегальных компаний из числа «черных кредиторов», которые незаконно выдавали гражданам взаймы деньги, не имея на то права, сообщил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела безопасности калужского отделения Банка России Павел Кузнецов.

Габриэль Мэтсю. Ростсощик и плачущая женщина. 1654

Мошенники маскируются под финансовые организации, незаконно используя в своих названиях слова «микрофинансовая» или «микрокредитная», либо маскируются под видом легальных участников рынка, таких как ломбарды. На финансовом рынке также присутствуют и псевдо-лизинговые компании и «частные» кредиторы, которые не имеют офисов и заманивают потенциальных клиентов расклеенными на уличных столбах объявлениями с номером телефона и обещаниями выдать «заём без справок и поручителей», «кредит без банков». Отдельные граждане осознанно принимают опасное решение занять денег у нелегального кредитора, не думая о последствиях. Черные кредиторы не входят в реестры Банка России, а значит, не имеют права осуществлять такую деятельность и действуют незаконно. При несвоевременном возврате долга они могут использовать и противозаконные методы: запугивание, угрозы, в том числе привлечение нелегальных коллекторов.

Основной тенденцией 2020 года стал переход финансовых мошенников в онлайн-пространство, что связано с развитием финансовых технологий и одновременным действием ряда ограничительных мер, когда деловая активность значительно сместилась в интернет. Например, из 140 выявленных в стране финансовых пирамид, 64 действовали под видом различных проектов. Подобные организации предлагали прибыль от вложений в криптовалюту, псевдоинвестиционные проекты, использовали для привлечения клиентов игры и «обучающие» программы.

«Поэтому стоит быть бдительными при предложении любых финансовых услуг, как в интернете, так и по телефону или любым другим способом. Обращаясь в финансовую организацию, всегда проверяйте, есть ли у нее лицензия или внесена ли она в реестры Банка России, не торопитесь, принимая решение, внимательно читайте то, что подписываете», — сказал Павел Кузнецов.