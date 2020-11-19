София, 19 ноября, 2020, 21:00 — ИА Регнум. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов 18 ноября заявил, что причиной того, что его страна заблокировала переговоры между Евросоюзом и Северной Македонией, стали «претензии» Скопье на македонское меньшинство в Болгарии и разжигание ненависти к болгарам.

EU2018BG Bulgarian Presidency Красимир Каракачанов

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Каракачанова:

Красимир Каракачанов Положить конец разжиганию ненависти значит проводить перемены в образовании, бороться с ненавистью в СМИ и на памятных табличках, именно для того, чтобы бороться с фальсификацией истории. Почему бы не провести реабилитацию общества ради тех людей, которых преследовали после 40-х, в качестве компенсации для их семей.

По словам Каракачанова, существует вероятность, что в декабре Македония начнет переговоры с Евросоюзом, однако уже «без фальсификации истории».

Суть претензий Болгарии заключается в следующем: поскольку в годы Второй мировой войны Болгария выступила на стороне нацистов, память об этом жива до сих пор. В Северной Македонии на памятных табличках говорится о «болгарских оккупантах». После того как Македония оказалась в составе Югославии, некоторые болгары были принуждены называть себя македонцами, произошла «македонизация» Македонии. Это не значит, что македонцев там не было до того, однако несколько агрессивное прививание национального сознания македонцам при социалистическом режиме проводилось, как считают в Софии, под соусом ненависти к болгарам.

Болгары не признают македонский язык отдельным языком, македонское меньшинство не признают македонским и намерены исключить упоминание о македонском языке из документации ЕС, что в Скопье воспринимают как покушение на суверенитет. В Брюсселе в поддержку Македонии никто не высказался.