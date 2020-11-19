Ярославль, 19 ноября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Ярославской области рост новых случаев коронавируса остановился. Это следует из данных проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки выявлено 175 новых случаев заболевания, примерно такие же данные фиксируются уже неделю (от 172 до 177 случаев ежесуточно). Новых выздоровевших 314, летальных случаев статистика не зафиксировала.

О некоторой стабилизации ситуации говорят и данные регионального оперштаба. Так количество пациентов в ковид-клиниках вновь снизилось и составило 1962 человека (2004 сутками ранее).

Означает ли это, что пик эпидемии в регионе достигнут — пока неясно. До сих пор в Ярославской области не решены проблемы со скоростью тестирования на коронавирус. Для лечебных учреждений существуют лимиты (ограничения) по количеству тестов. Об этом, например, рассказала в интервью «Угличской газете» главный врач Угличской ЦРБ Марина Сулименко.

В условиях пандемии власти и врачи настоятельно просят ярославцев соблюдать правила гигиены, масочный режим, социальную дистанцию и другие меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.