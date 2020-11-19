Рост новых случаев коронавируса остановился в Ярославской области
Ярославль, 19 ноября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Ярославской области рост новых случаев коронавируса остановился. Это следует из данных проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России.
За последние сутки выявлено 175 новых случаев заболевания, примерно такие же данные фиксируются уже неделю (от 172 до 177 случаев ежесуточно). Новых выздоровевших 314, летальных случаев статистика не зафиксировала.
О некоторой стабилизации ситуации говорят и данные регионального оперштаба. Так количество пациентов в ковид-клиниках вновь снизилось и составило 1962 человека (2004 сутками ранее).
Означает ли это, что пик эпидемии в регионе достигнут — пока неясно. До сих пор в Ярославской области не решены проблемы со скоростью тестирования на коронавирус. Для лечебных учреждений существуют лимиты (ограничения) по количеству тестов. Об этом, например, рассказала в интервью «Угличской газете» главный врач Угличской ЦРБ Марина Сулименко.
В условиях пандемии власти и врачи настоятельно просят ярославцев соблюдать правила гигиены, масочный режим, социальную дистанцию и другие меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.