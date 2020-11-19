Москва, 19 ноября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Инициативу по ужесточению контроля за иностранными агентами в России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат исторических наук, директор благотворительной организации «Право и порядок» Олег Иванников. По его словам, прежде всего это поможет в борьбе с новостными фейками.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт полагает, что именно иностранные НКО часто заинтересованы в раздувании протестов в обществе. И в случае принятия пакета законопроектов недобросовестным заокеанским общественникам будет сложнее также открыто и цинично передергивать факты, коверкать информацию, при этом сознательно не замечая собственных проблем.

Олег Иванников уверен, что финансируемые западом НКО, частные лица и СМИ зачастую намеренно ищут негативные процессы, происходящие в России, а затем эта информация тщательно обрабатывается аналитиками. Всё это помогает сформировать провокационную информационную повестку для российских граждан.

В конечном итоге фейк-news помогает актуализировать протесты и беспорядки в обществе, а также — нагнетать ненависть к органам власти, полагает Олег Иванников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах 18 ноября внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»). Если инициатива будет поддержана, то иноагенты, в том числе и физлица, получающие средства из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться в качестве иностранного агента и отчитываться о тратах.