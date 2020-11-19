Москва, 19 ноября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замминистра транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Мишустина.

Отставка чиновника

«Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин освободил от должности министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, министра транспорта Евгения Дитриха. Глава Минстроя Владимир Якушев был назначен новым полпредом президента страны в Уральском федеральном округе.

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