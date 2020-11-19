Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили еще 72 случая смерти, непосредственной причиной которых стал COVID-19, сообщили 19 ноября в федеральном оперштабе. Это всего на один случай меньше, чем в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новый петербургский показатель суточной смертности — на один случай больше, чем в Петербурге было днем ранее, но ниже «рекордного» для города уровня в 74 смерти, объявленного 11 ноября.

По суточной смертности Петербург продолжает «дышать в спину» Москве, где за последние сутки зарегистрировали 73 летальных исхода от COVID-19.

С учетом новых цифр, за время пандемии скончались от COVID-19 в Петербурге 4763человека. Речь идет только о тех умерших, для кого ковид официально признан основной причиной смерти.

В целом же по России за сутки подтверждено 463 летальных случая от COVID-19. За весь период в России от этой болезни умерли 34 850 человек.

Напомним, за сутки в Петербурге выявлено 2312 новых случаев заражения. Это новый суточный «рекорд».