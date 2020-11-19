В Минобороны отметили День артиллерии публикацией архивных документов
Москва, 19 ноября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии Министерство обороны Россиио публиковало на своем официальном сайте большой объем архивных документов о действиях подразделений противотанковой истребительной артиллерии Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
На официальном сайте Минобороны России запущен новый исторический раздел «Герои прямой наводки», где собраны архивные материалы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, рассказывающие о подвигах воинов-артиллеристов в борьбе с фашистскими захватчиками.
ПубликацияархивныхдокументовпериодаВеликой Отечественной войны является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.