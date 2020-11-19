Москва, 19 ноября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Тендер на проектирование и строительство школы с бассейном в городском округе Троицк (Москва) пройдёт 4 декабря 2020 года. Максимальная стоимость контракта превышает 3,6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

Школа будет рассчитана на 2,1 тыс. мест и планируется как общеобразовательная. 800 мест запланировано для начальных классов, а оставшиеся 1,3 тыс. мест — для основной и старшей школы.

Заказчиком выступает департамент развития новых территорий Москвы. Начальная цена контракта — 3 687 730 444,8 рубля. Предусмотрен аванс в размере 50%. Также потребуется обеспечение исполнения контракта в размере 1 843 865 222,4 рубля.

Победитель тендера должен будет выполнить весь объём работ за 780 календарных дней с момента подписания договора.

Строительный адрес объекта — Октябрьский проспект, владение 35 в городе Троицке. Площадь участка составляет 4,9 га. Само здание общей площадью 30,86 тыс. кв. м планируется в четыре этажа.

Финансировать строительство будут бюджетными средствами.